Озеленение, транспортное сообщение и качество воды - Соловей провел прямую телефонную линию

14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы озеленения, транспортного сообщения и качества воды были основными во время прямой телефонной линии председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Геннадия Соловья, многие вопросы жителей области на местном уровне можно решить намного быстрее. "Люди ищут помощи и вне своего региона - обращаются в администрацию Президента, в другие органы. Уверен, что в районах их можно решить оперативнее. Именно местные власти должны обеспечить комфорт людей в зоне их проживания. Если решение того или иного волнующего наших жителей вопроса очевидно и не требует дополнительного изучения и разбирательств, реакция должна быть сиюминутной", - подчеркнул он.

Алгоритм работы губернатор продемонстрировал на собственном примере. Так, выслушав просьбу о подаче электроэнергии в один из гаражных кооперативов Гомеля, Геннадий Соловей по второй линии связался с руководством РУП "Гомельэнерго". Задача по решению вопроса, который в кооперативе не могли решить в течение четырех лет, поставлена в считанные минуты.

Во время прямой линии была разобрана и ситуация по водоснабжению в домах по ул.Артиллерийской областного центра. Из-за технического застоя в квартиры поступает ржавая вода. Даны поручения ответственным организациям. "Вся вода, подходящая к домам, должна быть надлежащего качества. Есть программа "Чистая вода", мы строим станции обезжелезивания - и эффект должен быть", - сказал Геннадий Соловей.

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