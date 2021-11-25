Озеро Снуды в Браславском районе зарыбили щукой: выпущено 11 тыс. особей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном парке "Браславские озера" в октябре - ноябре зарыбили озеро Снуды: за этот период в водоем выпущено 11 тыс. сеголетков щуки общим весом более 2,6 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения.

Сперва в рыбопитомнике "Мекяны" национального парка получили 4590 штук "посадочного материала". Первый этап зарыбления состоялся 14 октября. На втором этапе нацпарк закупил молодь щуки - всего 6410 сеголетков - в ОАО "Рыбхоз "Волма" Червенского района. Рыбу привезли специальным транспортом и выпустили в озеро Снуды 18 ноября.

"Все мероприятия по зарыблению озера проводились в присутствии представителей Браславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды", - подчеркнули в нацпарке.

Так как выпущенная рыба пока не достигает промысловой меры, то некоторое время на озере Снуды может быть установлен запрет на лов щуки.

К слову, весной текущего года в озера Войсо, Струсто, Дрисвяты, Богдановское и Бужа было выпущено более 1,36 млн личинок щуки, закупленных в ОАО "Рыбхоз "Новинки" Поставского района.

Национальный парк "Браславские озера" продолжает зарыбление своих угодий в соответствии с планом. Мероприятия финансируются за счет средств, вырученных от продажи путевок на платное любительское рыболовство. В 2021 году только на закупку молоди рыбы затрачено более Br26 тыс.-0-