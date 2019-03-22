Озимые культуры в Витебской области успешно вышли из зимовки

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Агрометеорологические условия нынешнего межсезонья сложились удачными для озимых посевов в Витебской области. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов перед церемонией чествования лучших животноводов региона.

"Озимые довольно успешно вышли из зимовки. И если сегодняшние перепады температуры не окажут существенного влияния на состояние посевов, то прогнозируемая гибель составит не более 10% по озимым зерновым и 10-12% по озимому рапсу. Это дает надежду избежать пересевов значительных площадей, что облегчит аграриям проведение весенней посевной", - проинформировал Борис Ефремов.

Весенняя погода только начала устанавливаться в северном регионе страны, поэтому говорить о конкретных сроках проведения сева пока рано, сказал заместитель председателя. Вместе с тем активная подготовка к нему уже ведется во всех хозяйствах.

Общий яровой сев этой весной составит в Витебской области 380 тыс. га, из них яровых зерновых 203 тыс. га, в том числе 75 тыс. га зерновых и зернобобовых. Кукурузы на зеленый корм предстоит посеять 80 тыс. га, ярового рапса - около 60 тыс. га, однолетних культур - более 20 тыс. га. Также нужно провести подсев трав на площади 155 тыс. га, эта работа уже ведется: по состоянию на 22 марта подсеяно около 20 тыс. га в районах, где техника может войти в поля.

Семенной фонд с учетом страховых пересевов обеспечен в области на 130% от потребности. "Есть определенные небольшие отставания по поставкам минеральных удобрений на сельхозпредприятия. Но средства уже поступили на ОАО "Гродно Азот", и отгрузка удобрений в рамках выделенных на Витебскую область квот продолжается. Для проведения первой подкормки также необходимо 25 тыс. т азотных удобрений. Они будут поставлены на базы снабжения и в хозяйства к сроку. Подкормить необходимо 213 тыс. га озимых зерновых и около 50 тыс. озимых крестоцветных", - добавил Борис Ефремов.

Сегодня в Витебске прошла церемония чествования и награждения лучших животноводов области за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие животноводческой отрасли агропромышленного комплекса. Поздравляя тружеников села с заслуженными наградами, Борис Ефремов подчеркнул, что в настоящее время в регионе действует 130 роботизированных молочно-товарных комплексов с доильными залами. Вместе с тем труд животноводов остается довольно тяжелым. И именно от их профессионализма зависит валовой прирост в этой отрасли, загрузка перерабатывающих предприятий и многие другие моменты, влияющие на эффективное развитие сферы АПК.-0-