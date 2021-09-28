Озимые зерновые в Гродненском районе посеяли на 60% площадей

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе озимыми зерновыми засеяли 60% запланированных площадей в 21 тыс. га. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома.

"Заготовлено все необходимое для успешной осенней посевной кампании, в том числе более 200 т элитных семян", - отметили в райисполкоме.

Задействованы около 80 единиц техники. Это позволяет при благоприятной погоде засевать 1,5 тыс. га в день.

К слову, в районе для более легких работ привлечены представители сторонних организаций, что позволяет сосредоточить усилия специалистов на завершении посевной в максимально сжатые сроки.

Как сообщалось, в целом в Гродненской области озимые посеяны на более чем 50% площадей.-0-