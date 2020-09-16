Озимыми зерновыми в Минской области засеяна треть запланированных площадей

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми 32% запланированных площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.

По данным на 15 сентября, засеяно озимыми зерновыми 120 тыс. га при плане 360 тыс. Больше всего отведено под пшеницу - 147 тыс. га, еще 100 тыс. под тритикале, а также 60 тыс. под рожь.

Раньше всех посевную закончат в Несвижском и Молодечненском районах. Там уже засеяно 45% и 40% площадей соответственно. В целом по области все работы планируется завершить к 1 октября.-0-