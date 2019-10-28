Пакет акций "Гомельагрокомплекта" выставят на биржу в конце года

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет акций "Гомельагрокомплекта" выставят на биржу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Аукцион по продаже 16,9% акций от уставного фонда общества, находящихся в собственности Гомельской области, планируется провести в конце года на торговой площадке Белорусской валютно-фондовой биржи", - уточнили в комитете.

Основной вид деятельности ОАО "Гомельагрокомплект" - производство оборудования для животноводства (с 1991 года). Кроме того, предприятие выпускает почвообрабатывающую технику, стеклопакеты и окна, полуприцепы для перевозки скота и прочее. По доильному и холодильному оборудованию "Гомельагрокомплект" занимает около 25% на рынке республики.-0-