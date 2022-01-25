Пакет акций гостиничного комплекса "Жлобин" предлагают приобрести с аукциона

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пакет акций гостиничного комплекса "Жлобин" предлагают инвесторам приобрести с аукциона, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Аукцион состоится 25 февраля в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". К продаже предлагается пакет акций Жлобинского района в объеме всей доли государства - 49,8%. Основные виды деятельности гостиничного комплекса "Жлобин" - гостиничные услуги и сдача в аренду недвижимого имущества. В собственности ОАО есть здание гостиницы площадью более 1 тыс. кв.м, расположенное в центре Жлобина.

"Начальная цена продажи акций составляет Br374,28 тыс. Размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе - Br37,42 тыс. Для приобретения акций заинтересованное лицо должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на сайте ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - рассказали в комитете.

С более подробной информацией об обществе, результатах его финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться по ссылке gisp.gov.by. Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте Жлобинского райисполкома.-0-