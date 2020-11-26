Палатки для ожидания появились у поликлиник Заводского района Минска

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные палатки для ожидания появились сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Решением главы района пациентам, которые приходят сдать тест на COVID-19 или проконсультироваться в так называемые блоки для температурящих, предложено не стоять на улице, а расположиться в таких палатках. Как показал опыт, особенно необходимы такие места ожидания в понедельник и пятницу.-0-

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