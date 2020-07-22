Палаточный военно-патриотический лагерь для подростков откроется в Острошицком Городке

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Острошицком Городке на базе детского лагеря "Оптимист" откроется шестой сезон оздоровительного лагеря военно-патриотического профиля, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Палаточный лагерь "Патриот" будет работать с 28 июля по 14 августа, а торжественное открытие состоится 30 июля.

Программа лагеря направлена не только на оздоровление, но и на военно-патриотическое воспитание подростков. Примером для них станут военнослужащие войсковой части 3310, с которыми ребята проведут бок о бок две с половиной недели. Тема нынешней смены - "Корпорация добра и безопасности".

Ребят ждут игры, психологические тренинги, культурные и развлекательные мероприятия, а также знакомство с солдатским бытом, занятия по общей физической и строевой подготовке, мероприятия военно-спортивной направленности.

Организовал лагерь комитет по образованию Мингорисполкома в сотрудничестве с ГУВД и КДН Мингорисполкома.

Первые участники лагеря "Патриот" заложили капсулу пожеланий для ребят юбилейного летнего сезона-2019. В прошлом году на церемонии капсула была вскрыта и заложена новая - для бойцов смены-2024.-0-