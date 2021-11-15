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15 ноября 2021, 15:02

Палаты для ветеранов войн и труда оборудуют в Логойской и Плещеницкой больницах

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палаты повышенной комфортности для ветеранов войн и труда оборудуют в Логойской и Плещеницкой больницах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель правления Логойской районной организации ОО "Белорусский фонд мира" Ирина Гарунович.

"В учреждениях здравоохранения Логойского района в скором времени появятся современные палаты для ветеранов войн и труда. С такой инициативой выступили представители Белорусского фонда мира. В центральной районной больнице Логойска планируем оборудовать четыре палаты, еще две появятся в районной больнице в поселке Плещеницы. Большую часть обустроят в следующем году. Ждем, когда стабилизируется эпидситуация. В текущем году будет открыто только одно помещение повышенной комфортности в Плещеницах", - рассказала Ирина Гарунович.

Палаты оснастят ортопедическими кроватями, современным медицинским оборудованием, бытовой техникой, среди которой холодильник и телевизор. Также рассматриваются варианты обустройства отдельных санузла и душевой кабины.-0-

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