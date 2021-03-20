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20 марта 2021, 14:31

Память не имеет срока давности: погибших в годы ВОВ почтили на мемориалах в Оле и Красном Береге

20 марта, Жлобинский район /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. жителей Гомельской области присоединились сегодня к республиканской патриотической акции "Мы помним" на митингах-реквиемах на мемориалах на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе и "Детям - жертвам войны" в Красном Береге Жлобинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проходят годы, но не утихает боль утраты, не стираются из народной памяти воспоминания о жертвах Великой Отечественной войны. Историки преподносят все новые и новые свидетельства кровавых злодеяний гитлеровского режима на Беларуси", - сказал на митинге у краснобережского мемориала заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

Одним из чудовищных преступлений нацистов в регионе он назвал создание оккупантами в Красном Береге пересыльного пункта малолетних узников.

В годы войны на месте мемориала располагался детский концентрационный лагерь, в котором немецкие захватчики брали кровь у детей для гитлеровской армии. Тех же, кто смог выжить после мучений и тягот, отправляли на работы в Германию. Нередко это место называют "детская Хатынь".

По словам заместителя председателя, мемориальный комплекс в Красном Береге символизирует детские мечты и надежды, которым не суждено было сбыться под мирным небом Отечества. "Мемориал малолетним узникам - мощный заслон бездушию, попыткам отдельных псевдоученых и псевдопатриотов фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны, оспорить вклад славянских народов в победу над коварным врагом, опорочить честь ветеранов и светлую память всех, кто волею судьбы оказался в эпицентре пожаров, зажженных фашистами на нашей земле", - подчеркнул он.

"Мы ни на минуту не должны забывать, что нет оправдания жестокости, терроризму, агрессии, и обязаны сделать все возможное, чтобы идеология нацизма больше никогда не нашла отклика в сердцах людей. Мы все своими действиями, поступками должны доказать, что Беларусь помнит", - обратился к участникам митинга Владимир Привалов.

Пожелания о том, чтобы война никогда больше не пришла на белорусские земли, адресовала молодому поколению Александра Вишневская - узница лагеря смерти в Озаричах. В концлагерь она попала в почти пятилетнем возрасте. "Запомнилось, как нас везли в лагерь - в вагонах было полно людей, ни сесть, ни повернуться невозможно. Если люди умирали, они так и оставались стоять, как столбы, рядом с живыми. Упасть было некуда. Запомнилось, как по прибытии в лагерь нас гнали по грязи, какой стоял крик, как меня пнули в ворота, будто футбольный мяч. Запомнилось, как фашист застрелил громко плачущего ребеночка. Моя мама предостерегла: если буду плакать, со мной поступят так же. Испытав ужас, я до 13 лет не могла плакать. Запомнилось, как пришли наши. Освобождая, солдаты просили не бежать, ведь территория вокруг была заминирована. Но некоторые бросились за ворота и погибли", - рассказала бывшая узница.

Участники митинга вспомнили трагедии деревень, уничтоженных в огненные 1940-е и так и не возродившиеся в мирное время, почтили минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны, возложили к мемориалу цветы и венки. В мирное голубое небо над белым классом мемориала, белым парусником надежды, яблоневым садом запустили белые шары.

Цветы и венки легли и к подножью братской могилы и мемориала в деревне Ола Паричского (ныне Светлогорского) района, которая повторила судьбу Хатыни. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, насчитывавшей около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей - жителей Олы и окрестных деревень - загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Погибли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.

"У меня мороз по коже, когда слышу удары колокола на мемориальном комплексе. Он перекликается с колоколом Хатыни. Очень тяжело осознавать масштабы таких трагедий, унесших жизни сотен людей. Это не должно повториться", - поделилась эмоциями участница митинга-реквиема, жительница Светлогорска Зинаида Кульчейко.

Впервые сегодня побывала на мемориале 10-классница из деревни Прудок Светлогорского района Эльмира Шенец. "Очень важно бережно хранить память о таких моментах. Я горжусь, что в нашей стране трепетное отношение к истории. Нельзя забывать тех, кто отдал жизни за нас, за нынешний мир", - считает школьница.

После митинга от мемориального комплекса стартовал районный автопробег "Дорогами сожженных деревень". В колонне около 70 машин. Вместе со своими детьми - 7-летней Маргаритой и 12-летним Кириллом - по маршруту отправились Михаил и Ирина Хвей. "Мой дед воевал не зря. Сегодня мы живем в свободной стране. И наш долг - сделать все, чтобы войны больше не было на нашей земле. И для этого мы должны помнить, что такое война, рассказывать об этом детям", - сказал Михаил Хвей.-0-

В Светлогорском районе на месте сожженной деревни Ола прошел митинг-реквием
В Светлогорском районе на месте сожженной деревни Ола прошел митинг-реквием

Фото Сергея Холодилина

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