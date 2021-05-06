Память о героизме победителей на войне должна жить - мнение

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Память о героизме победителей на войне должна жить как можно дольше, поэтому предстоит еще большая работа с молодежью. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Профактив области вместе с руководителем объединения посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Алексей Неверов тепло поздравил и вручил сладкие подарки Константину Метлушко и Аэлите Самсоновой. "День Победы - великий праздник. Даже в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке мы не можем забыть о наших ветеранах и не отдать им дань уважения. Думаю, долг каждого гражданина нашей страны - уделить внимание тем людям, которые участвовали в страшных событиях тех лет. Этот праздник для нашего народа, наверное, один из самых великих, который нужно не забывать и показывать своим примером молодежи, что память о страшной войне живет и должна жить", - сказал сенатор.

Константин Иосифович Метлушко - бывший узник фашистского концлагеря. В 1944 году попал в печально известный лагерь смерти "Озаричи", где заболел сыпным тифом. На этом его испытания не закончились. После освобождения месяц был на грани жизни и смерти. Выжил, чтобы помогать восстанавливать родную страну. В период катастрофы на Чернобыльской АЭС работал заведующим финансовым отделом областного объединения профсоюзов, занимался оздоровлением жителей пострадавших районов. За активное участие в ликвидации катастрофы Константин Метлушко награжден медалью и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР.

Аэлита Ивановна Самсонова была рада гостям. Она дорожит медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", которой награждена в 1946 году. В марте 1985 года за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР Аэлита Самсонова награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью Жукова. Но не это для нее главная награда. Аэлита Ивановна всегда открыта для общения с молодежью, ведь для нее тоже важно сохранить память о людях, не пожалевших себя для спокойной жизни новых поколений.

Одна из самых крепких традиций профсоюзов - поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году накануне 9 Мая Гомельское областное объединение профсоюзов проводит благотворительную акцию #ПомнимГордимся, посвященную Дню Победы. Профсоюзные поздравления получат 20 человек.-0-

Фото Гомельского областного объединения профсоюзов