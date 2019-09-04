Память о погибших в годы войны солдатах и мирных жителях необходимо бережно хранить - Соловей

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах и мирных жителях необходимо бережно хранить и передавать молодым поколениям. На этом сделал акцент сегодня на личном приеме граждан и представителей юридических лиц председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

К губернатору обратились председатель Гомельского областного поискового общественного объединения "Память Отечества" Игорь Свириденко и его заместитель Виталий Николаев. Организация, в состав которой входят порядка 20 человек, занимается поиском погибших в годы войны. На приеме заявители озвучили вопросы, связанные с согласованием проведения поисковых работ, различных процедур при организации раскопок, сроков, взаимодействия структур. Для проведения поисковых работ, поднятия останков погибших в регионе они предложили создать совместную рабочую группу, в которую войдут, помимо представителей объединения, сотрудники УВД, военкомата, исполкома. "Опыт проведения раскопок у нас большой, работали и в России. Возможно, у кого-то есть настороженность, что мы будем искать не бойцов, а металл, боеприпасы, однако, хочу заверить, нам это не нужно. Наоборот, мы предотвращаем действия так называемых черных копателей", - заверил Игорь Свириденко.

Председатель облисполкома подчеркнул актуальность этой темы. "Неизведанных мест еще очень много, несмотря на то, что прошло уже более 75 лет. Память о погибших в годы войны солдатах, которые защищали нашу землю, и мирных жителей нужно увековечивать, сохранять и бережно передавать молодым поколениям. Это благодарность от нас, ныне живущих", - убежден Геннадий Соловей. Однако, добавил он, под эгидой поисковых работ встречаются и факты неправомерных действий, плюс в местах, где когда-то велись бои, могут быть взрывчатые вещества, боеприпасы, которые потенциально несут угрозу рядом находящимся людям. "За каждую человеческую жизнь мы несем ответственность", - сказал председатель облисполкома. Он подчеркнул, что озвученный вопрос многогранный, и его нужно детально исследовать, при этом все работы должны вестись в правовом поле. Руководитель региона поручил изучить участки в области, где могут быть массовые захоронения погибших в годы войны.

Во время диалога губернатора с жителями региона поднимались также темы выделения места в гаражном кооперативе в областном центре, размещения фонаря, обустройства канализации по одной из улиц агрогородка Красное Гомельского района и другие. Некоторые вопросы были разъяснены во время приема, часть их взята на контроль, по ним даны конкретные поручения.-0-