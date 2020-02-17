Память о сожженных в годы войны деревнях Гомельской области увековечат в мемориале в Оле

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Память о всех деревнях Гомельской области, которые фашистские каратели уничтожили в годы Великой Отечественной войны, увековечат в мемориальном комплексе в деревне Ола Светлогорского района. Региональный субботник по сбору средств для мемориала пройдет 22 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Эскизное предложение мемориала разработала творческая группа ОАО "Институт Гомельгражданпроект". Композиционно проект включает три основных блока: входную группу, пешеходный маршрут, мемориальную зону. "У входа на обелиске разместится карта Гомельской области, на которой будут отмечены все сожженные деревни региона. Сейчас над сбором, уточнением информации работают архивы, историки", - пояснил Денис Езерский.

Пешеходный маршрут более чем в 290 м пройдет по некогда существовавшей улице деревни. На местах, где были дома, появятся их символические остовы, калитки крестьянских подворий, ступеньки, ведущие в хату, обелиски с силуэтами людей. Все будет выполнено из бетона.

На мемориальной площади реконструируют существующую братскую могилу. Неподалеку разместится звонница с колоколами - их количество будет равно числу деревень, жители которых были согнаны и погибли в Оле в январе 1944 года. Здесь же планируется стела с набатным колоколом, зона с информацией о трагической судьбе деревни и импровизированными скамьями, на которых будут проходить уроки мужества, уроки памяти под открытым небом.

Вопрос о создании комплекса в Оле озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

"Объект мы строим всем миром. Это будут средства, заработанные на субботнике, направляемые спонсорами, меценатами, просто неравнодушными людьми, - уточнил Денис Езерский. - Проект поддержал БРСМ. Стройку объявят молодежной - студотряды планируют активно помогать. Внести свой вклад в создание мемориала может каждый человек".

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. К январю 1944-го немцы согнали сюда жителей нескольких деревень Светлогорского и Жлобинского районов. Беженцы строили землянки, селились в хозпостройках. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Ола не возродилась.-0-