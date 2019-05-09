Память о войне и ее героях нужно бережно хранить - мнение

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Память о Великой Отечественной войне и ее героях нужно бережно хранить и передавать другим поколениям. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз.

"Попытки переписать историю нужно на корню пресекать, - сказал Анатолий Глаз. - Печально, что Европа стала забывать, чьими могилами усеяна ее территория, а нынешнее поколение европейской молодежи даже не знает, какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Советский Союз. Этого, к сожалению, нет и в их учебниках, а это разве правильно? Это политика в никуда. Прежде всего для тех, кто ее проводит."

По мнению лидера ветеранской организации, он видит одной из главных задач, которая стоит сегодня перед государством, местными органами власти, общественностью, - передать другим поколениям всеми возможными средствами память о тех, кто сложил свои головы за мирное и светлое будущее. "Это нужно сделать и для того, чтобы не допустить больше никогда ужаса войны, - подчеркнул он. - И еще, нам нужно беречь тех освободителей, кто остался жив, а их уже очень мало".

Анатолий Глаз добавил, что лично для него День Победы тоже святой день. "Мы сегодня живем в мирной и процветающей стране благодаря тем, кто ценою своей жизни отстоял независимость нашей Родины", - сказал он.-0-