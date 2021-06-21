Память об общей Победе объединяет народы стран СНГ - Лебедев

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Память об общей Победе в Великой Отечественной войне объединяет народы стран Содружества Независимых Государств. Такое мнение высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время посещения мемориального комплекса "Брестская крепость - герой", передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти июньские дни - трепетные и волнующие для всех граждан стран СНГ, бывшего Советского Союза, выдержавшего страшную войну и, самое главное, победившего в ней. Память о нашей общей Победе сегодня объединяет нас. Она преподает нам урок, что мы сильны и способны защитить свободу и независимость наших стран только в том случае, если будем вместе. Это самый главный вывод, который напрашивается при посещении Брестской крепости. Отдавая почести, дань памяти тем, кто похоронен здесь, мы думаем о будущем. И прошлое и будущее обязывают нас быть вместе", - сказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что Брестская крепость, принявшая на себя первый удар во время Великой Отечественной войны, остается символом мужества, несгибаемости и преданности Родине. "Память о героических защитниках Брестской крепости жива в сердцах граждан стран Содружества. Именно поэтому туристы приезжают сюда, чтобы почтить память своих дедов. Люди живы, пока жива память о них", - подчеркнул Сергей Лебедев.

Представители СНГ возложили цветы к Вечному огню и к плитам некрополя в Брестской крепости. Почтили память защитников цитадели над Бугом минутой молчания.

В Бресте сегодня прошло выездное заседание Совета постоянных представителей стран СНГ. В частности, было подписано соглашение о взаимодействии в борьбе с инфекционными заболеваниями и преодолении экономических последствий пандемии коронавируса. Также был обсужден вопрос развития туризма на пространстве стран Содружества.-0-