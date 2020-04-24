Память жертв чернобыльской трагедии почтили в Витебске

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Церемония возложения цветов и венков жертвам чернобыльской трагедии прошла сегодня возле памятного знака сотрудникам органов внутренних дел Витебской области, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии

Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб во время церемонии

В преддверии 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС представители власти, сотрудники МЧС и милиции области приняли участие в памятном мероприятии. Собравшиеся отдали дань уважения мужеству жертв техногенно-экологической катастрофы.

Один из участников церемонии ликвидатор Сергей Артюховский отметил, что авария весной 1986 года стала большой трагедией для местных жителей, которым пришлось навсегда покинуть родные места. Сначала эвакуировали с 10-километровой зоны, затем и с 30-ти. "Многие населенные пункты в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах были отселены. Витебская милиция с первых чисел мая, когда гомельские коллеги работали на пределе своих сил, была отправлена им на помощь. Правоохранители самоотверженно работали, выполняя поставленные задачи. Важно было не допустить мародерства. Проводилась огромная работа различными ведомствами и организациями, что спасло жизни тысячам людей", - подчеркнул Сергей Артюховский.

Ликвидатор Сергей Артюховский

Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб вручает благодарность ликвидатору Сергею Артюховскому

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев добавил, что 26 апреля 1986 года стал трагическим днем для многих народов. Последствия тех дней еще испытываем на себе. "Каждый год в этот день и в преддверии собираемся, чтобы вспомнить тех, кто защищал от угрозы, минимизировал ее последствия. Поблагодарить докторов, пожарных, военных и многих других специалистов", - сказал он.

В следующем году, в 35-ю годовщину трагедии, в Витебской области планируется установить памятный знак жертвам катастрофы.-0-

Фото Александра Хитрова