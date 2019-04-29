Память жертв холокоста почтят в Минске 2 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония, посвященная Дню памяти жертв Катастрофы и героизма европейского еврейства и награждению дипломами и медалями праведников народов мира, состоится 2 мая в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.

Во время церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам вручит дипломы и медали праведников народов мира потомкам белорусских граждан, спасавших евреев во время войны и удостоенных этого высокого звания решением специальной комиссии Яд Вашем, мемориального комплекса истории Холокоста.

На полях мероприятия будет представлена фотовыставка проекта Натив-Израильского культурного центра "Зеркало поколений". Этот проект приурочен ко Дню памяти Катастрофы и героизма. Его участники рассказали истории своих семей, переживших холокост, Вторую мировую войну, эвакуацию, голод и холод, все тяжелейшие события 20 века. Часть этих историй - в фотографиях из семейных архивов и фотографиях современных, подчеркнувших семейное сходство, связь поколений, любовь и память.

В мероприятии примут участие официальные лица, представители дипломатического корпуса посольств, белорусских еврейских организация и общин.

Ежегодно 27 нисана по еврейскому календарю (в текущем году - 2 мая) Государство Израиль отмечает День Катастрофы и героизма европейского еврейства. В этот день по всему Израилю проходят траурные церемонии памяти о 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны, и о героизме сопротивления. Посольство Израиля в Беларуси и Натив-Израильский культурный центр при посольстве ежегодно проводят в Минске мемориальные мероприятия, посвященные этой дате, а также награждение праведников народов мира - белорусских граждан, спасавших евреев в годы Второй мировой войны. -0-