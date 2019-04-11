Память жертв нацистских концлагерей почтили в Витебске

11 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня прошли памятные мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступает председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

Узник концлагеря Юрий Прудников

Владимир Булахов

Во время митинга

Митинг-реквием по традиции состоялся возле мемориала на месте бывшего лагеря смерти "5-й полк" на окраине Витебска. Здесь в память о погибших узниках установлен монумент, а также часовня с колоколом. Сегодня к монументу возложили венки и цветы бывшие узники концлагерей, представители областной и местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций, студенты и школьники. Память погибших почтили минутой молчания.

Председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма Федор Тихонов отметил, что в Витебской области в годы войны было почти 80 концлагерей. "На начало этого года в области проживало 3,6 тыс. бывших узников, большинство из них в Витебске. Наиболее активные регулярно ходят в школы и университеты, где рассказывают из первых уст о том страшном времени", - сказал Федор Тихонов.

По его словам, областная организация совместно с немецким фондом "Память, ответственность и будущее" проводит гуманитарную программу "Место встречи: диалог". Ее основная задача - вовлечь пожилых людей в общественную деятельность и не оставить в одиночестве. Во время проекта вместе с территориальными центрами соцобслуживания населения для бывших узников проводят бесплатные занятия и кружки, в Витебском медуниверситете преподаватели читают лекции по профилактике болезней, характерных для этого возраста. Организуют для пенсионеров экскурсии в другие города, посещение театра и т.д. Проект рассчитан до 2020 года.

Бывшая узница лагеря в Брюсселе витебчанка Евдокия Петровна Колосова помнит годы войны по своим обрывочным воспоминаниям и рассказам родственников. "В начале 1943-го меня, маму и двух старших сестер из Витебска в товарных вагонах отправили в лагерь. Они ремонтировали железнодорожные пути, а меня, самую маленькую, выгоняли из барака, и я ждала своих родных на улице целый день одна. Другие узники чем могли подкармливали меня. После возвращения домой осенью 1945 года нам пришлось скрывать то, что мы были в лагере, потому что из-за этого у нас могли быть проблемы", - добавила Евдокия Колосова.

Евдокия Колосова

Концентрационный лагерь 313-й охранной дивизии располагался на западной окраине Витебска, где до войны был 5-й железнодорожный полк. Он действовал с 1941 по 1944 год. В концлагере погибли около 80 тыс. человек, порядка 150 тыс. прошли через него. "Десятки тысяч наших земляков пережили ужасы фашистских концлагерей, тысячи погибли, не дождавшись освобождения. Память народа о войне не тускнеет с годами, она навечно в глубине души, в нашем национальном самосознании", - отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

В будущем на территории "5-го полка" планируют установить памятник жертвам нацистских концентрационных лагерей и гетто, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Витебской области.-0-

Фото Александра Хитрова