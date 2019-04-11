Память жертв нацистских концлагерей почтили в Витебске

11 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня прошли памятные мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, передает корреспондент БЕЛТА.
Митинг-реквием по традиции состоялся возле мемориала на месте бывшего лагеря смерти "5-й полк" на окраине Витебска. Здесь в память о погибших узниках установлен монумент, а также часовня с колоколом. Сегодня к монументу возложили венки и цветы бывшие узники концлагерей, представители областной и местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций, студенты и школьники. Память погибших почтили минутой молчания.
Председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма Федор Тихонов отметил, что в Витебской области в годы войны было почти 80 концлагерей. "На начало этого года в области проживало 3,6 тыс. бывших узников, большинство из них в Витебске. Наиболее активные регулярно ходят в школы и университеты, где рассказывают из первых уст о том страшном времени", - сказал Федор Тихонов.
По его словам, областная организация совместно с немецким фондом "Память, ответственность и будущее" проводит гуманитарную программу "Место встречи: диалог". Ее основная задача - вовлечь пожилых людей в общественную деятельность и не оставить в одиночестве. Во время проекта вместе с территориальными центрами соцобслуживания населения для бывших узников проводят бесплатные занятия и кружки, в Витебском медуниверситете преподаватели читают лекции по профилактике болезней, характерных для этого возраста. Организуют для пенсионеров экскурсии в другие города, посещение театра и т.д. Проект рассчитан до 2020 года.
Бывшая узница лагеря в Брюсселе витебчанка Евдокия Петровна Колосова помнит годы войны по своим обрывочным воспоминаниям и рассказам родственников. "В начале 1943-го меня, маму и двух старших сестер из Витебска в товарных вагонах отправили в лагерь. Они ремонтировали железнодорожные пути, а меня, самую маленькую, выгоняли из барака, и я ждала своих родных на улице целый день одна. Другие узники чем могли подкармливали меня. После возвращения домой осенью 1945 года нам пришлось скрывать то, что мы были в лагере, потому что из-за этого у нас могли быть проблемы", - добавила Евдокия Колосова.
Концентрационный лагерь 313-й охранной дивизии располагался на западной окраине Витебска, где до войны был 5-й железнодорожный полк. Он действовал с 1941 по 1944 год. В концлагере погибли около 80 тыс. человек, порядка 150 тыс. прошли через него. "Десятки тысяч наших земляков пережили ужасы фашистских концлагерей, тысячи погибли, не дождавшись освобождения. Память народа о войне не тускнеет с годами, она навечно в глубине души, в нашем национальном самосознании", - отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.
В будущем на территории "5-го полка" планируют установить памятник жертвам нацистских концентрационных лагерей и гетто, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Витебской области.-0-
Фото Александра Хитрова
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