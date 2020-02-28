Памятник архитектуры продан на аукционе в Витебске

28 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Памятник архитектуры продан комитетом "Витебскоблимущество" за Br36,2 тыс. на аукционе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Старинный дом №7 на ул. Чехова в Витебске построил купец Шнер Смолянский в 1902 году. После революции он уехал из города. Бывший бесхозный особняк был сдан в аренду жилтовариществу. После войны дом отдали под жилфонд. В 1980-х годах здание передали областному краеведческому музею, в его стенах находились мастерские. С 2012 года оно принадлежит музею Миная Шмырева.

"Попытки продать этот интереснейший объект на аукционе велись с декабря 2017 года, однако желающих его приобрести не находилось. Здание в 9-й раз выставили на торги. Приобрел лот единственный участник аукциона - житель Бешенковичского района. Новый собственник сможет провести реконструкцию здания и использовать его под культурно-просветительский или развлекательный объект", - отметили в пресс-службе.

Комитет "Витебскоблимущество" с начала года провел 6 результативных аукционов, 4 из которых были за одну базовую величину.-0-