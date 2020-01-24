Памятник архитектуры в центре Минска попытаются продать с аукциона в два раза дешевле

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник архитектуры эпохи конструктивизма, расположенный на проспекте Независимости, 79 в Минске, еще раз попытаются продать на аукционе. В этот раз его стоимость снизят вдвое, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

"Торги пройдут 26 февраля. Здание будет продаваться по рыночной стоимости с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества, с понижением начальной цены продажи на 50%", - рассказала пресс-секретарь.

Торги начнутся с чуть более чем Br3 млрд 527,96 тыс. В прошлый раз стартовая цена превышала Br6,9 млрд.

Общая площадь выставляемого на продажу здания составляет около 3 559 кв.м, площадь земельного участка - 0,1711 га. Функциональное назначение объекта определено как административно-деловое. "Объект длительное время не использовался. Ожидается, что значительное понижение начальной цены заинтересует представителей бизнеса, которые внесут свою лепту в восстановление исторического наследия столицы", - отметили в комитете.

Здание было построено в 1929-1935 годах для размещения типографии, Белгосиздата, Белполиграфтреста. В 1959 году построен новый редакционный корпус. В 1963-м со стороны улицы Сурганова сооружен цех глубокой печати, в 1975-м - корпус офсетной печати, а также культурно-бытовой корпус с клубом и столовой. В конце XX века в здании размещались издательство ЦК КПБ, редакции множества газет и журналов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по рабочим дням до 24 февраля. Более подробную информацию об этом аукционе можно получить на официальных сайтах Госкомимущества и Мингорисполкома.-0-