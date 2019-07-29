29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои открыли в Минске во время Первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии.

Изваяние установили в сквере на улице Свердлова в границах улиц Кирова - Свердлова - Ульяновской. В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

Памятник-бюст был создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.

Алишер Навои - поэт, мыслитель и государственный деятель, живший в XV веке. Он создавал свои литературные произведения на чагатайском, персидском, тюркском, узбекском и уйгурском языках. Его творческое наследие включает в себя около 30 крупных произведений: сборников стихов, поэм, философских и научных трактатов.

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