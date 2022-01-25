Памятник Георгию Конисскому планируют установить в Могилеве к началу августа

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Памятник архиепископу, философу, педагогу, богослову и общественному деятелю Георгию Конисскому планируют установить в Могилеве к началу августа. Об этом во время оперативного совещания заявил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник разместится на смотровой площадке у лестницы, ведущей в парк Подниколье. Завершить установку монумента запланировано до 6 августа - в этот день православные чтят память святителя.

На данный момент есть вопросы по вынесению сетей теплотрассы в том месте, где разместится фундамент будущего памятника. Как только позволит погода - специалисты приступят к работам.

"Планируем к этой дате завершить и строительство Свято-Покровской церкви на территории городского парка, - подчеркнул Владимир Цумарев. - Срок определен, тоже до 6 августа. Это позволит в один день освятить два важных для города объекта".

В прошлом году, 6 августа, в основание будущего памятника Георгию Конисскому была заложена капсула с посланием потомкам.-0-