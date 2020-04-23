Памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу появится в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появится памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Автором скульптурной композиции является художник Хизри Асадулаев - уроженец Дагестана, который живет в Минске почти 40 лет. Именно в столице он состоялся как скульптор и творческая личность.

Бюст изготовят из бронзы и установят на постамент из красного гранита. Высота памятника составит 3,5 м. В мае его планируют разместить в столичном сквере на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса.

Памятник устанавливается по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси.-0-