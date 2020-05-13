13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу устанавливают в Минске, сообщила журналистам директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас идет монтаж и установка памятника. Автором скульптурной композиции является председатель международного общественного объединения "Горо" художник Хизри Асадулаев", - рассказала Ольга Антоненко.

Как подчеркнул Хизри Асадулаев, Беларусь бережно хранит память о героях войны. "Белорусский народ чтит и помнит не только события Великой Отечественной, но и каждого ее героя. Об этом говорит и призыв "Беларусь помнит". И то, что было принято решение установить памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу в Минске, в очередной раз это доказывает, - отметил он. - Мне посчастливилось, что жюри отдало предпочтение моему проекту. В ближайшие дни планируется торжественное открытие памятника".

Бюст изготовлен из бронзы и будет установлен на постамент из красного гранита. Высота памятника составит 3,5 м. Он разместится в столичном сквере на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса. Памятник устанавливается по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси.

Ион Солтыс (1923-1945) - украинец, уроженец села Кузьмин, которое ныне находится на территории Молдовы. Когда началась война, ушел в партизанский отряд. В апреле 1944 года был призван в армию. Боевое крещение получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк. Ион Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне в черте города Тшебень Малы, Польша) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал ее форсирование ротой. Уже будучи раненым, он собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 10 апреля 1945 года.-0-