Памятник классицизма и экспонаты войны 1812 года: "Минщина удивительная" познакомит с Борисовом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиапроект "Минщина удивительная" приглашает журналистов с 12 по 18 ноября посетить наиболее интересные места Борисовского района, чтобы заново открыть его достопримечательности. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

В числе знаковых предприятий - СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и ОАО "Здравушка-милк". На белорусско-китайском совместном предприятии собирают легковые автомобили Geely с использованием новейших технологий производства. Ведущий производитель лекарственных препаратов на протяжении последних лет признан победителем республиканского конкурса "Лучший экспортер года" в номинации "Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации". Бренд "Здравушка" производит более 145 наименований молочной продукции и является одним из старейших и наиболее известных производителей натуральных молочных продуктов в Беларуси.

Ценителей архитектуры заинтересует кафедральный собор Воскресения Христова. Расположенный в историческом центре старой части города памятник церковной архитектуры XIX века псевдорусского стиля придает особый колорит и своеобразие всему комплексу окружающих его зданий. Интерес представляет и костел Рождества Пресвятой Девы Марии: католический храм относится к борисовскому деканату Минско-Могилевского архидиоцеза, построен в начале XIX века в стиле позднего классицизма.

Кроме того, можно познакомиться с творчеством исследователя края по теме Отечественной войны 1812 года Ивана Колодеева в сохранившемся доме-усадьбе, где в конце XIX - начале XX веков жил и работал историк. Здесь представлены различные материалы (книги, фотокопии картин, гравюр, фотографий, сувенирная продукция), которые будут интересны широкому кругу посетителей, в том числе специалистам, углублено изучающим Отечественную войну 1812 года и историю Борисовского края. Также в доме работает постоянная галерея Борисовских художников и экспозиция "Евреи Борисовщины".

А центральным местом увековечения событий Отечественной войны в регионе стало Брилевское поле в окрестностях Борисова. Здесь в ноябре 1812 года во время переправы через Березину у деревни Студенка погибла значительная часть армии Наполеона. Березинская переправа вблизи Борисова, по свидетельству историков, стала самой мрачной страницей истории войн Наполеона, а военно-исторический фестиваль в Борисовском районе (проходит в ноябре) по этому сражению уже давно приобрел международный статус.

Интерес представляет и Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева. В последние годы здесь были созданы зал литературы на иностранных языках, сектор редкой книги и коллекции автографов. Также был сформирован отдел галерейно-выставочной деятельности, в состав которого вошли картинная галерея заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкарубо, художественная галерея "З'ява", музейно-выставочный комплекс "Партнеры. Друзья. Побратимы". В Библиотеке работают интерактивный детский центр образования и досуга "РостОк!" с тематическими лабораториями и досуговыми зонами и мемориально-выставочный зал И.Х.Колодеева и истории войны 1812 года. А в Борисовском объединенном музее, фонд которого насчитывает свыше 56,4 тыс. музейных предметов, представлены интересные почтовые открытки начала ХХ века по темам "Война 1812 года" и "Виды города", а также боевые награды и документы.

Еще одна достопримечательность города - футбольный стадион "Борисов-Арена" (домашняя площадка футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси), который вмещает свыше 13,1 тыс. зрителей.

Всего в рамках проекта "Минщина удивительная" облисполком предложил представителям региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 инфоповодов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам области. Объектами будущих публикаций и сюжетов станут исторические и культурные достопримечательности, а также заслуженные жители Минской области. На минувшей неделе с 5 по 9 ноября журналисты открывали бренды Березинского района.-0-