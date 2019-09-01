1 сентября, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Памятник Льву Сапеге открыли в Слониме в День белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие памятника стало одним из центральных событий Дня белорусской письменности, который в этом году принимает Слоним. Скульптура украсила исторический центр города. Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом более 4 м. Авторы памятника скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.

"Легендарные исторические личности возвращаются в современную Беларусь в книгах, памятниках, артефактах. Этих символов не было бы без творческой мысли, вдохновения наших художников и писателей", - отметил во время церемонии открытия памятника министр информации Александр Карлюкевич.

Как подчеркнул председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, памятник для слонимчан должен стать одним из символов любви к родной земле "Рад, что реализовали давнюю задумку. Лев Сапега вернулся в Слоним, город, который он очень уважал. Главное не бронза, не гранит, а то значение, что несет для общества памятник такому человеку", - отметил он.

Лев Сапега - значимая историческая фигура для города. Некогда издатель Статута Великого княжества Литовского был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался. За время правления Льва Сапеги Слоним стал центром торговли и ремесел. Были построены ратуша, торговые ряды, цеха ремесленников, сложился исторический центр города с мощеными улицами, площадями и мостами. По его ходатайству в 1591 году городу было присвоено Магдебургское право, дарован герб, на котором изображен лев, держащий золотую стрелу.

Празднование XXVI Дня белорусской письменности проходит с 31 августа по 1 сентября в Слониме более чем на десяти площадках города. 31 августа состоялось открытие книжного магазина "Сонет", прошли выставки, концерты, научные конференции и литературные чтения. Основные мероприятия проходят 1 сентября. Одним из важнейших событий станет вручение национальной литературной премии. Состоится концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны". Запланированы встречи с литераторами, презентации книг, автограф-сессии.

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает посетить молодежную площадку. Здесь откроется фуд-трак, пройдет встреча с диджеем Farsh и известной промогруппой WaitМotion. На импровизированном военном привале развернет работу агитбригада "Слава Победы в сердцах поколений" и откроется фотовыставка "Беларусь помнит".

Участникам Дня белорусской письменности предложат разгадать код Сапеги. Квест от компании IgraRoom призван привлечь внимание к истории города.

Программа Дня письменности включает гашение памятных марки и почтового конверта, мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку-продажу тематической сувенирной продукции народных умельцев. Закрытие форума состоится в 20.00. Запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-