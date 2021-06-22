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22 июня 2021, 17:39

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Во время митинга
Во время митинга

22 июня, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В деревне Чилеево Брестского района сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыли памятный знак пограничникам 5-й погранзаставы 17-го пограничного отряда, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак установили в месте, где раньше размещалась погранзастава. Он представляет собой большой валун, рядом с которым находятся отреставрированный пограничный столб с гербом СССР и металлическая табличка с надписью. Инициатива создания памятника принадлежит ветеранам пограничных войск. Их задумка воплощена в жизнь за счет средств Брестского райисполкома и Мотыкальского сельского совета.

Судьба военнослужащих заставы сложилась трагически. На рассвете 22 июня 1941 года они вступили в бой с войсками противника. Силы были неравными. У советских пограничников было только стрелковое оружие и гранаты. Причем чтобы сломить сопротивление, агрессоры собрали жителей деревни и использовали их как живой заслон. Пограничники прекратили огонь, а фашистская пехота отступила, но в бой ввели несколько танков. Застава мужественно сражалась пять часов.

"Подвиг советских пограничников, героически сражавшихся за каждую пядь земли, навсегда останется в народной памяти как образец беззаветной любви к Родине, верности и присяги воинскому долгу. Продолжая славные традиции старшего поколения, сегодняшние стражи границ с честью защищают рубежи родной Беларуси. У жителей Брестского района особенно уважительное отношение к воинам в зеленых фуражках. На протяжении многих лет наши земляки помогают пограничникам в охране государственной границы", - сказал председатель Брестского районного Совета депутатов Владимир Хватик.

В открытии памятного знака приняли участие местные жители и школьники, представители местной власти и общественных организаций, воины Брестской пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского, ветераны погранвойск. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания.

К слову, на участке ответственности Брестской погрангруппы находятся 47 памятников, воинских захоронений и мемориальных табличек погибшим в годы Великой Отечественной войны.-0-

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