Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 сентября 2019
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:45 Рыцарские турниры и штурм замка: фестиваль "Менск старажытны" пройдет 14 сентября Афиша
15:40 ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города Регионы
15:11 Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
15:03 Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" В мире
14:42 Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах превысило 40 человек В мире
14:36 Молитва за город и его жителей прозвучала в честь 1000-летия в храмах Бреста Регионы
14:25 Брест и сербская Суботица намерены увеличить взаимный турпоток Регионы
14:22 Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения Регионы
13:33 ФОТОФАКТ: Стадион "Динамо" готовится принять легкоатлетический матч Европа - США Спорт
13:27 Брест и нидерландский Куворден реализуют проект в сфере безопасности дорожного движения Регионы
13:23 Фестиваль науки развернулся в Ботаническом саду Регионы
13:15 Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде Регионы
12:37 Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу Общество
12:29 В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу Регионы
12:14 Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште Президент
11:47 Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ Культура
11:44 Неделя памяти Ильи Кургана пройдет на Белорусском радио Общество
11:04 Минчанка под предлогом помощи в продвижении очереди на квартиру присвоила $50 тыс. Происшествия
10:38 Нидерланды обыграли Германию, россияне победили шотландцев в квалификации Евро-2020 Спорт
10:20 Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию дипломатической службы и 5-летию ЕАЭС Общество
10:04 Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов Спорт
09:40 Российский робот "Федор" вернулся из космоса Технологии
09:36 До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября Общество
09:03 Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: открытие Западного обхода Бреста, рекордный ЗВР и новоселы Налибокской пущи Общество
01:05 Пол Маккартни презентовал свою книгу для детей Калейдоскоп
00:05 В США уже три легочных больных умерли после курения вейпа В мире
06.09.19
06.09.19 23:35 Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман стала седьмой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Спорт
06.09.19 23:30 Судно потерпело аварию на Эльбе – один человек погиб В мире
Все новости
Все новости
Регионы
07 сентября 2019, 13:15

Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде

7 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Памятник великому князю литовскому Гедимину открыли сегодня в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.

Монументальная скульптура стала одним из подарков городу, который сегодня отмечает свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной статуи около 3 т, ее высота - 6 м. Авторами работы выступили скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.

"Я некоторое время жил здесь, постоянно приезжал на каникулы. Теперь я счастлив, что у меня появилась возможность что-то сделать для родного и любимого города. Можно сказать, что таким образом я поблагодарил Лиду за заботу обо мне. От работы получил удовольствие", - рассказал скульптор.

Cкульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай
Cкульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай

В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Его участники стали частью театрализованного действа по случаю открытия памятника.

Ключевым событием праздника стал фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER-2019, который ежегодно собирает в Лиде десятки тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа. Неизменный атрибут праздника - огромный фуд-корт. Традиционно в рамках фестиваля организованы экскурсии на местный пивзавод.

Привлекает фестиваль и своей музыкальной программой. Исполнители подбираются таким образом, что каждый сможет найти музыку по вкусу. Среди хедлайнеров сегодняшнего праздника - Элджей, а также рок-группы "Сплин" и "Чайф".

Развернулись и другие площадки, в том числе спортивные, развлекательные. В центре Лиды работают луна-парк, город мастеров. На озере рядом с замком проходят соревнования радиоуправляемых моделей и марафонский заплыв. На малой сцене выступят молодые белорусские группы.

Праздничные мероприятия проходят при поддержке Лидского райисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова

Теги
Лида памятники праздник
Новости рубрики Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города
Молитва за город и его жителей прозвучала в честь 1000-летия в храмах Бреста
Брест и сербская Суботица намерены увеличить взаимный турпоток
Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения
Брест и нидерландский Куворден реализуют проект в сфере безопасности дорожного движения
Фестиваль науки развернулся в Ботаническом саду
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города
До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения
В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу
Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу
Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября
Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов
Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт
Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку
В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.