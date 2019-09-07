Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде

7 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Памятник великому князю литовскому Гедимину открыли сегодня в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.

Монументальная скульптура стала одним из подарков городу, который сегодня отмечает свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной статуи около 3 т, ее высота - 6 м. Авторами работы выступили скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.

"Я некоторое время жил здесь, постоянно приезжал на каникулы. Теперь я счастлив, что у меня появилась возможность что-то сделать для родного и любимого города. Можно сказать, что таким образом я поблагодарил Лиду за заботу обо мне. От работы получил удовольствие", - рассказал скульптор.

Cкульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай

В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Его участники стали частью театрализованного действа по случаю открытия памятника.

Ключевым событием праздника стал фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER-2019, который ежегодно собирает в Лиде десятки тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа. Неизменный атрибут праздника - огромный фуд-корт. Традиционно в рамках фестиваля организованы экскурсии на местный пивзавод.

Привлекает фестиваль и своей музыкальной программой. Исполнители подбираются таким образом, что каждый сможет найти музыку по вкусу. Среди хедлайнеров сегодняшнего праздника - Элджей, а также рок-группы "Сплин" и "Чайф".

Развернулись и другие площадки, в том числе спортивные, развлекательные. В центре Лиды работают луна-парк, город мастеров. На озере рядом с замком проходят соревнования радиоуправляемых моделей и марафонский заплыв. На малой сцене выступят молодые белорусские группы.

Праздничные мероприятия проходят при поддержке Лидского райисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова