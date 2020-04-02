Памятник воинам-освободителям в Полоцке обновят к концу апреля

2 апреля, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятник воинам-освободителям на площади Свободы в Полоцке отремонтируют к концу апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ЖКХ Полоцка Андрей Шавлюга.

Памятник был построен почти 40 лет назад. С того времени проводился поддерживающий ремонт, но постепенно объект стал приходить в негодность. "Сейчас провели подготовительные работы, сняли облицовку. Архитектурные решения не будут меняться, просто переложим покрытие памятника. Планируем завершить работы к концу апреля", - сказал Андрей Шавлюга. На обновление объекта потратят около Br100 тыс. из местного бюджета.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Денис Гуткин добавил, что для горожан памятник в центре города - одно из трех знаковых мест. "Еще важны для полочан мемориал "Урочище Пески" и Курган Бессмертия", - отметил он.

Памятник воинам-освободителям в Полоцке был построен в 1981 году. На одной из сторон сооружения перечислены полка, бригады и дивизии, которые в 1944 году освобождали Полоцкий район. Рядом с памятником находится воинское захоронение. Всего их в районе 115.-0-

Фото Александра Хитрова