Памятные аллеи заложат в лесхозах Витебской области во время Недели леса

3 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В лесхозах Витебской области во время республиканской акции "Неделя леса", которая пройдет с 13 по 20 апреля, заложат памятные аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

В частности, работники Оршанского лесхоза в честь освободителей своего города высадят каштановую аллею, а сотрудники Поставского лесхоза и 1-го Военного госпиталя органов пограничной службы Беларуси - кленовую. В Россонах липовая аллея увековечит память о Павле Ивановиче Рубисе - местном ветеране Великой Отечественной, полном кавалере ордена Славы, работнике лесхоза. Красный дуб, горная сосна, амурский бархат и декоративные кустарники украсят дендропарк Лепельского лесхоза в честь освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков.

Для проведения экологической акции в Витебской области подобраны около 270 участков общей площадью 500 га. На них планируется высадить около 2 млн саженцев. Предполагается активное участие местных жителей. По данным на 3 апреля, в лесхозах объединения уже зарегистрированы около 1,5 тыс. заявок от трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений образования и неравнодушных граждан. Участники акции помогут также в уборке и благоустройстве лесных территорий, зон отдыха. Присоединиться к ним может каждый, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, сотрудники которых обеспечат волонтеров посадочным материалом, необходимым инвентарем и помогут выбрать зону работ.

Всего этой весной лесохозяйственные учреждения Витебского ГПЛХО намерены создать 3,6 тыс. га лесных культур, большую часть которых составят саженцы с улучшенными наследственными свойствами. Треть планируемого объема уже высажена.-0-