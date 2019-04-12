Памятные знаки установят на месте исчезнувших деревень Гродненского района

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Памятные знаки установят на месте исчезнувших деревень в Гродненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе культуры Гродненского райисполкома.

Работники сферы культуры района начали реализацию двух проектов, посвященных исчезнувшим населенным пунктам. Первый из них, под названием "Здесь жили мои предки", посвящен деревням, которые еще несколько десятилетий назад значились на картах, но сегодня уже не существуют.

"Библиотекари района уже собрали информацию по четырем населенным пунктам - это деревни Царево, Почебуды, хутор Островок Сопоцкинского сельского Совета, деревня Гайки Вертелишковского сельского Совета. Конечно, таких деревень больше", - рассказали в отделе культуры райисполкома. Причины исчезновения самые разные. Некоторые деревни отселены в связи со строительством объектов, из других выехали жители. В течение 2019 года на местах этих населенных пунктов будут установлены памятные таблички.

"Архивные материалы, документы, воспоминания старожилов, старые фотографии станут основой для памятных модулей, которые расскажут об истории деревни, ее жителях, известных уроженцах", - сообщили в отделе культуры райисполкома. Дизайн модулей разрабатывается. Планируется, что они будут выполнены в виде одной из стен сруба деревенской хаты. Заглянув в окошко, можно будет узнать историю того или иного населенного пункта. Итогом работы также станет брошюра, посвященная исчезнувшим деревням района.

К участию в проекте планируется привлечь школьников, учителей, а также неравнодушных к истории родного края людей. Возможно, пропавшие деревни свяжут одним краеведческим маршрутом.

Еще один проект в районе посвящен деревням - сестрам Хатыни. Разработан маршрут памяти по Скидельскому и Озерскому сельским советам. Его участники посетят сожженные в годы войны Шкленск, Пузавичи (Партизанская), Демшу (Полымя), Синий Камень и Запурье. История населенных пунктов, воспоминания, архивные фото и документы войдут в альбом "Пепел истории земли Гродненской".-0-