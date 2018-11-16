Памятный знак белорусскому ОМОНу открыли в Витебске

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятный знак в честь 30-летия образования отряда милиции особого назначения в Беларуси открыли в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.
Памятный знак появился возле здания, где дислоцируется ОМОН УВД облисполкома. Авторство принадлежит витебскому скульптору Сергею Сотникову. Над постаментом с эмблемой и девизом возвышается беркут - символ спецподразделения.
В церемонии торжественного открытия принял участие начальник УВД облисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков.
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