Памятный знак белорусскому ОМОНу открыли в Витебске

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятный знак в честь 30-летия образования отряда милиции особого назначения в Беларуси открыли в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак появился возле здания, где дислоцируется ОМОН УВД облисполкома. Авторство принадлежит витебскому скульптору Сергею Сотникову. Над постаментом с эмблемой и девизом возвышается беркут - символ спецподразделения.

В церемонии торжественного открытия принял участие начальник УВД облисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков.

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