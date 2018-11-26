Памятный знак Чингизу Айтматову открыли в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев открыли сегодня памятный знак Чингизу Айтматову в столичном парке, который носит имя писателя, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак создан по инициативе кыргызской стороны белорусским скульптором Алесем Шатило. В церемонии торжественного открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев, зампредседателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, представители государственных органов и организаций Беларуси, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и общественности города.

Как отметил Сергей Румас, 2018 год является знаковым для белорусско-кыргызского сотрудничества: в январе страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. "За четверть века наши страны не на словах, а на деле выстроили прочные связи для конструктивного взаимодействия, основанного на принципах дружбы, партнерства и взаимного уважения", - сказал белорусский премьер. Именем Чингиза Айтматова названы улицы в Бишкеке, Казани, Анкаре, Баку, Астане, Ташкенте, Люксембурге, ряд объектов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. "И я рад, что такой объект появился и в Минске, - подчеркнул Сергей Румас. - Мы придаем этому важное значение не только с точки зрения дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами. Тем самым мы отдаем дань глубокого уважения великому писателю и гуманисту, которого чтут и помнят в Беларуси".

Сергей Румас

В свою очередь Мухаммедкалый Абылгазиев от имени кыргызского народа и президента Кыргызской Республики высказал слова признательности и благодарности белорусскому народу, руководству страны, а также Минскому городскому исполнительному комитету за принятое решение о присвоении имени Чингиза Айтматова живописному парку в белорусской столице. "Весть об увековечивании памяти столь значимого для нас человека, внесшего большой вклад не только в жизни кыргызстанцев, но и всего мира, была воспринята с большой радостью в Кыргызстане и расценена как дань глубокого уважения к памяти писателя", - сказал премьер. Он выразил уверенность, что парк имени Чингиза Айтматова будет служить ярким символом дружбы между двумя народами.

В 2018 году отмечается 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова.-0-

Фото Максима Гучека