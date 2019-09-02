Памятный знак "дедушке советского спецназа" Илье Старинову откроют в Гомельском районе

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак в честь советского военного деятеля Ильи Старинова и оперативно-учебного центра, который он возглавлял в первые месяцы Великой Отечественной войны, откроют сегодня в поселке Ченки Гомельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Разместился мемориал на специальной площадке на территории санатория "Ченки". Он представляет собой камень-валун, на котором прикреплена табличка с небольшой биографической справкой и посвящением - "дедушке советского спецназа". Полковник Илья Старинов (1900-2000) - советский военный деятель, один из основателей частей специального назначения, профессор. Награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Дружбы народов, а также другими орденами и медалями. Участник Гражданской войны, боевых действий в Испании, советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

Место для памятного знака выбрано не случайно: оперативно-учебный центр при главнокомандовании Западного, затем Центрального фронта по подготовке разведывательно-диверсионных групп для действий в тылу противника действовал в поселке Ченки в июле-августе 1941 года. За это время под началом Ильи Старинова было подготовлено немало достойных разведчиков. В дальнейшем он также не раз отличился в годы войны и мирное время.

Мероприятие запланировано на 15.00. Ожидается, что на торжественный митинг, посвященный открытию памятного знака, прибудут почетные гости. В их числе представители центрального аппарата Министерства обороны Беларуси, руководство Гомельского района, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, представители управления КГБ по Гомельской области, Военного комиссариата области, Белорусского общественного объединения "Ветераны военной разведки", военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи "Скиф".

Как рассказали в Гомельском райисполкоме, главным инициатором создания мемориала стал член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси Павел Жданович.-0-