Памятный знак и реконструированный музей боевой славы открыли в Лидском погранотряде

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для лидских пограничников сегодня состоялось долгожданное событие - на территории военного городка торжественно открыли памятный знак "Пограничникам Лидского пограничного отряда". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Со знаменательным событием лидских пограничников поздравили председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и председатель Лидской городской организации ветеранов органов погранслужбы Вячеслав Федоров.
Настоятель войскового храма Преподобного Сергия игумена Радонежского протоиерей Сергий Шафорост сразу же после открытия освятил памятный знак. Он благословил пограничников, пожелав с честью и Божьей помощью нести воинскую службу.
После открытия памятного знака почетные гости первыми посетили музей боевой славы пограничного отряда, который распахнул свои двери после реконструкции. Для них была организована обзорная экскурсия по обновленной экспозиции, отражающей историю Лидского погранотряда со дня его образования до настоящего времени.-0-