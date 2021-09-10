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10 сентября 2021, 13:59

Памятный знак картофелю появится в Минской области

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак картофелю появится в агрогородке Дещенка Узденского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Узденского райисполкома Елена Спирина.

"Картофель для агрогородка - фирменный плод. Раньше здесь размещалась экспериментальная база имени Суворова, где специалисты выращивали новые семенные сорта картофеля белорусской селекции. Сейчас на ее месте находится школа, где несколько лет функционирует музей в честь этого растения. Он насчитывает около 150 экспонатов, включая такие интересные документы, как сертификат на право управления трактором первой женщине-трактористу в местном колхозе. В честь картошки в агрогородке устраивали фестивали, спортивные мероприятия, театральные постановки, а о памятнике речь зашла прошлой осенью, когда в агрогородок приехал губернатор", - рассказала Елена Спирина.

Во время визита председателя Миноблисполкома Александра Турчина, учащиеся школы рассказали ему о макетах, которые создали для памятного знака картофелю. Губернатор поручил местным органам опросить жителей агрогородка, выбрать наиболее оптимальный вариант макета и оказать содействие в изготовлении объекта. "Так, в субботу возле школы установят памятный знак в виде большой корзины с картофелем, а также проведут праздничную программу", - отметила начальник отдела.

На фестивале-ярмарке "Бульбяны фэст" организуют спортивную и интерактивную площадку "Шашкібульб", игровую программу для детей и взрослых "Бульбяныя забавы" и дискотеку "Бульбяная вечарынка". Здесь также пройдет выставка достижений РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" организаций Узденского, Дзержинского, Столбцовского и Логойского районов, концерт с участием любительских коллективов и профессиональных исполнителей.-0-

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