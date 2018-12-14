Памятный знак "Колыбель времени" открыли в Новополоцке

14 декабря, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке проходят мероприятия закрытия республиканской акции "Новополоцк - культурная столица Беларуси". Одним их них стало открытие памятного знака "Колыбель времени", передает корреспондент БЕЛТА.

Установлен памятный знак в городском сквере на площади Строителей. Знак высотой около 4 м представляет собой фигуру музы, в руках которой лилия - символ города (она изображена на гербе Новополоцка). Фигура стоит на ладье в виде лиры. Образ подчеркивает, что всю жизнь нас сопровождает творчество в различных его проявлениях. Автор композиции - уроженец нефтеграда Дмитрий Оганов.

Открыла праздничные торжества интерактивная выставка "Лілея сяброўства" в городском Центре культуры. Здесь представлен итог творческого проекта с одноименным названием, ставший одним из знаковых событий акции "Культурная столица Беларуси". Проект был направлен на знакомство молодежи с культурой городов-побратимов Новополоцка через общение со сверстниками.

Продолжит праздничную программу концерт во Дворце культуры "Нафтана", в котором выступят лучшие творческие коллективы города и приглашенные артисты.

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