Памятный знак погибшим сотрудникам милиции открыли в Бобруйске

30 ноября, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске возле здания УВД горисполкома состоялась торжественная церемония открытия памятного знака сотрудникам милиции, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, передает корреспондент БЕЛТА.

На стеле из красного гранита выгравированы имена 20 бобруйских милиционеров, погибших при исполнении служебного и воинского долга в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Инициаторами создания памятного знака стали офицерское собрание УВД Бобруйска, городской Совет ветеранов ОВД и ВВ при поддержке Бобруйского горисполкома.

"Вот уже целый век как днем и ночью сотрудники Бобруйской милиции, не жалея сил, а зачастую и рискуя жизнью, стоят на страже законности и правопорядка, отметил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев. - Мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших сотрудников. В трудную минуту выбора они поступили так, как повелел им долг, – жертвуя собой, победили врага, прикрыли грудью товарищей, спасли от беды граждан, отдав самое ценное – свою жизнь".

Замминистра подчеркнул, что погибшие бобруйские милиционеры являются примером, каким должен быть сотрудник органов внутренних дел: тот, кто ставит защиту своего народа и долг перед Родиной превыше собственной жизни. "Памятный знак, который мы открываем сегодня, является продолжением кропотливой работы по увековечению памяти героев, проводимой офицерскими собраниями и ветеранскими организациями органов внутренних дел. А значит, в наших рядах не только профессионалы своего дела, но и люди, которые верны служебным традициям и не забывают подвиги своих предшественников", - отметил он.

"Глубоко символично, что вековой юбилей Бобруйской милиции отмечается в один год со 100-летием милиции Могилевской области. Это придает мероприятию особую торжественность и налагает высокую ответственность на тех, кто стоит на страже правопорядка сегодня, оставаясь верными долгу и присяге", - сказал Юрий Караев.

Он тепло поздравил участников мероприятия со 100-летним юбилеем бобруйской милиции и поблагодарил личный состав Бобруйского гарнизона за добросовестную службу и преданность выбранной профессии.

К памятному знаку были возложены цветы, а у его подножия заложили капсулу времени с посланием потомкам.

Торжества, посвященные 100-летию бобруйской милиции, продолжились офицерским собранием и праздничным концертом во Дворце искусств города на Березине.-0-