Памятный знак пограничникам планируют возвести в Полоцке

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Скульптурно-монументальную композицию с рабочим названием "Пограничникам всех времен" планируют возвести в Полоцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

В погранотряде работают над созданием памятного знака. На предложение командования отряда принять участие в его создании откликнулись скульптор, уроженец Новополоцка, член совета художников Беларуси Дмитрий Оганов и заслуженный архитектор Беларуси, один из создателей мемориального комплекса "Хатынь" Юрий Градов. В качестве предполагаемого места для установки памятного знака выбрана территория мемориального комплекса "Курган Бессмертия" в Полоцке.

"По замыслу авторов, памятный знак будет символизировать нерушимость границ в прошлом, настоящем и будущем, а также нерушимость всего того, что дорого белорусскому народу", - отметил Денис Глебко.

Создание памятного знака ведется на пожертвования военнослужащих, гражданского персонала части, ветеранов органов пограничной службы и войны в Афганистане. Ориентировочная стоимость работ составит Br132 тыс.

Уже проделана немалая работа, но для ее завершения пограничному отряду необходима помощь тех, кто небезразличен к истории, современности и будущему органов пограничной службы. Внесли свою лепту в строительство памятного знака уже несколько организаций Полоцка и Новополоцка. Помочь может любой желающий, перечислив деньги на расчетный счет Полоцкой городской организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы": 211401 Витебская область, г. Полоцк, ул. Ф.Скорины 4, р/с BY56AKBB31350907403982300000, УНП 300998897, филиал №216 ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY21216.-0-