Памятный знак узникам концлагерей установят в Минском районе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе высадят аллею и установят памятный знак, которые приурочат к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Наталья Игнатович.

"Страшные испытания, которые пришлось пережить узникам фашистских концлагерей, стали одной из трагических страниц истории нашей страны. О них необходимо помнить и говорить, чтобы не допустить повторения таких событий, поэтому в период с 10 по 11 апреля Минская область присоединится к общереспубликанским памятным мероприятиям, приуроченным к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей", - рассказала Наталья Игнатович.

Одно из таких проведут в Новодворском сельсовете Минского района, где во время митинга-реквиема руководители и заместители органов исполнительной власти заложат аллею из 40 берез и установят памятный знак о тех, кто пострадал в концлагерях, пообщаются с узниками и ветеранами войны.

В течение двух дней по всей Минской области организуют круглые столы, митинги-реквиемы, уроки памяти в учреждениях образования, благоустроят места уничтожения и захоронения жертв нацистских концлагерей.

Беларусь ежегодно чтит память узников фашистских концентрационных лагерей. В 2021 году традиционно по всей стране будут вспоминать жителей Беларуси, погибших в лагерях смерти, а также всех выживших ценой физических и душевных увечий. Очевидцев тех страшных событий осталось крайне мало - это несовершеннолетние узники фашизма, самым молодым из которых сейчас уже за 80 лет.-0-