Памятный знак в честь Героя Советского Союза появился в Вендорожской школе

7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова открыли сегодня в Вендорожском детском саду-средней школе в Могилевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения Вячеслав Орловский.

Идея увековечить память уроженца Вендорожского сельсовета принадлежит директору учреждения образования.

"Продолжили дело, которое в свое время начал наш педагог, учитель допризывной подготовки Игорь Кветковский. Он сейчас на пенсии, но продолжает увлекаться историей, собирает информацию о партизанском движении, - сказал Вячеслав Орловский. - Он собирал информацию о Михаиле Романькове - его отец был с ним знаком, и сам Игорь Кветковский знал героя".

За помощью директор школы обратился к председателю Могилевского районного общественного объединения ветеранов Виктору Пинчуку. "Нам помогли найти много информации про нашего земляка, удалось отыскать даже родственников, но они не смогли присутствовать на торжественном мероприятии", - отметил директор учреждения образования.

Михаил Романьков родился в деревни Дубинка Могилевского района. В ряды Красной армии вступил в 1944 году. Возглавлял пулеметный расчет 350-го стрелкового полка, который 22 марта 1945 года во время боя за польскую деревню Радау смог уничтожить десятки вражеских солдат и офицеров. Через несколько дней он проявил себя при высадке десанта через залив Фришес-Хафф на косу в районе Хайлигенбейля - смог сдержать серьезные силы врага при помощи пулемета. Позже здесь же получил ранение, но остался в строю. В конце июня 1945-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда Михаилу Романькову было всего 19 лет.-0-