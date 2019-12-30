Памятный знак в виде турбины установили у Брестской ТЭЦ

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории филиала "Брестские тепловые сети" установили памятный знак в виде паровой турбины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

Фото РУП "Брестэнерго"

Идея необычного памятника принадлежит коллективу Брестских тепловых сетей. После демонтажа старой турбины энергетики решили сохранить часть машины, несущей свет и тепло людям. Габариты у памятного знака внушительные: высота 2,5 м, ширина около 3 м, длина 4,4 м.

"Когда пришло время менять старое оборудование, мы поняли, что не можем вот так взять и отправить на металлолом турбину, которая отработала без сбоев почти 400 тыс. часов. Это часть нашей истории. И мы решили подарить установке вторую жизнь. Теперь у нее новые функции: она перестала вырабатывать энергию, зато служит обучению молодого поколения энергетиков, превратившись в наглядное пособие", - рассказал директор филиала Казимир Медовский.

Теплофикационная турбина была произведена на Калужском турбинном заводе и установлена на Брестской ТЭЦ в 1959 году. При мощности в 6 мегаватт за время эксплуатации она выработала более 2 млрд кВт.ч электроэнергии. По случаю открытия памятного знака на территории ТЭЦ состоялась торжественная церемония.

"В республике практически нет таких памятников, которые бы наглядно показывали, что такое энергетика. Это - олицетворение нашей энергосистемы, брестской энергосистемы. Убежден, что, сохраняя историю и традиции, мы сможем идти вперед, развивая и совершенствуя предприятие",- отметил в своем обращении к коллективу генеральный директор РУП "Брестэнерго" Сергей Шебеко.-0-