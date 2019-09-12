Памятный знак ветеранам следствия появился в Витебске

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске у входа в административное здание Управления Следственного комитета по области сегодня торжественно открыли памятный знак, посвященный ветеранам следствия, передает корреспондент БЕЛТА.

Ленточку перерезают председатель Совета Витебской областной организации республиканского общественного объединения ветеранов следственного комитета Олег Алхимин, начальник управления следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин и заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин

В прошлом году руководство УСК по Витебской области приняло решение создать памятный знак. Для этого в декабре прошел областной конкурс станковой скульптуры. Во время него было представлено более 20 работ мастеров региона. Победительницей стала тогда студентка художественно-графического факультета Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова Марина Белякова с работой "Атрибуты сыщика" (пистолет, лупа и др.). Ее труд стал макетом планируемого к установке памятного знака. Во время доработки проекта на знак добавили известное выражение на латыни: Dura lex, sed lex ("закон суров, но это закон").

"Хотела отойти от банального, когда изображают человека, а показать работу следователя через его атрибуты, которые помогают в труде. Мне интересна работа сыщика, люблю детективы, для точности работы консультировалось со следователями", - отметила Марина Белякова.

Начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин подчеркнул, что преступления раскрываются благодаря кропотливому, монотонному труду и терпению, а иногда на помощь идет следственная смекалка и удача. "Несмотря на необходимость принимать суровые, жесткие решения, следователи - это люди, способные творить добро, ведь результат их труда - справедливость. На этом пути для следователя не существует препятствий и понятий "не хочу", "не буду", "не могу", - отметил он.

Поздравил следователей с профессиональным праздником и вручил грамоты заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин.

В Беларуси сегодня отмечают День сотрудника органов предварительного следствия. Указ об образовании Следственного комитета страны был подписан 12 сентября 2011 года. В начале следующего года новая структура приступила к своей работе. Считается, что одни из первых свидетельств проведения досудебного производства по уголовным делам на территории современной Беларуси проходили во времена Великого княжества Литовского согласно Статуту ВКЛ 1588 года. Функцию дознания тогда осуществлял "возный" - судебное лицо, которое участвовало в деятельности всех судов в роли судебного исполнителя и дознавателя. Следствие же осуществлялось старостой повета, при его отсутствии - заместителем или подстаростой с замковым судьей. Далее история белорусского следствия во многом была связана со сложившейся системой права в Российской империи, а затем и в СССР. В годы независимой Беларуси предварительное расследование вели следователи прокуратуры, органов внутренних дел, государственной безопасности и финансовых расследований, пока не было создано соответствующее ведомство.-0-

Фото Александра Хитрова