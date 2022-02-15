Памятный знак воинам-интернационалистам установили в Корме

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак воинам-интернационалистам откроют сегодня в Корме, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич.

Памятный знак изготовлен по инициативе союза ветеранов войны в Афганистане и депутата Палаты представителей Александра Данченко. К его созданию подключились разные ведомства и предприятия. "Так, Министерство внутренних дел выделило боевую машину пехоты. В ОАО "Гомсельмаш" изготовили мемориальную доску, на которой нанесены имена погибших воинов-интернационалистов. В Кормянском районе подобрали массивный камень, на котором закреплена доска. Для установки памятного знака подобрано место в центре Кормы - в сквере на улице Абатурова. Это последний район, где еще не было монумента в честь воинов-интернационалистов. Теперь во всех районах Гомельской области, откуда были призваны ребята на ликвидацию локальных военных конфликтов, в том числе которые погибли в международных войнах, есть мемориал в их честь", - рассказал Михаил Жукевич.

Открытие состоится в торжественной обстановке с участием представителей депутатского корпуса, местных властей, предприятий, молодежи. Далее участники почтят память воинов-интернационалистов, захороненных на кладбище в Корме. А в 12.30 в районном центре культуры и досуга начнется тематический концерт "Эхо Афганской войны". Также в библиотеках района проходят выставки, часы истории, литературные вечера "Память возвращает нас в Афганистан".

Всего в Гомельской области 3426 воинов-интернационалистов, из них 3315 ветеранов войны в Афганистане и 111 воинов-интернационалистов, которые воевали в других странах. Традиционно в их честь 15 февраля в Гомельской области проводятся торжественные мероприятия. Так, в соборе Петра и Павла стартует акция "Зажги свечу памяти", затем во всех храмах региона пройдут панихиды, в том числе в Иверской церкви в Гомеле.

В 13.00 состоится митинг в микрорайоне Любенский у монумента-часовни с куполом в честь воинов-интернационалистов. Насыщенная программа подготовлена в Гомельском областном музее военной славы с выставкой боевого оружия, с которым сражались в Афганистане. Также о непростых моментах из жизни воинов-интернационалистов напомнит фотовыставка "Афганистан: память и боль". Гостей угостят солдатской кашей.-0-