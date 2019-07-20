Памятный знак жертвам гетто и бюст Рокоссовского планируют установить в Бресте

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируется установить памятный знак жертвам гетто и бюст маршала Константина Рокоссовского. Об этом сегодня заявил председатель горисполкома Александр Рогачук на встрече с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале текущего года на строительной площадке в центре города были обнаружены останки 1214 узников еврейского гетто. Принято решение увековечить их память и установить памятный знак на пересечении проспекта Машерова и улицы Куйбышева. Над проектом уже трудятся творческие коллективы. "Хотим сделать знак, который станет в том числе местом внимания молодежи, туристов. Изучаем мировой опыт, подходы. Те эскизы, которые сейчас есть, в принципе, позволяют говорить, что будет интересный проект. Он заставит жителя современного города вспомнить события 1941-1942 годов: на карту нынешнего Бреста наложим карту гетто с теми названиями улиц", - рассказал Александр Рогачук.

Также мэр отметил, что общественность предложила увековечить память маршала Константина Рокоссовского, который руководил операцией по освобождению Бреста. Тема приобретает особую актуальность в канун 75-летия освобождения, которое город отметит 28 июля. "На бюсте хотим написать: "Маршалу Ракасоўскаму ад удзячных берасцейцаў". Соответствующие согласования с Министерством культуры пройдены, сейчас идет процесс творческого воплощения. Но самое сложное - выбор места. Нужно найти подходящее и с точки зрения украшения города, и чтобы способствовало сохранению памяти", - подчеркнул председатель горисполкома.

На встрече с горожанами тема сохранения памяти поднималась не единожды. Одна из жительниц поинтересовалась, какое будущее ожидает мемориальную зону на Партизанском проспекте. "На его пересечении с улицей Орловской сделали небольшой сквер. Сейчас думаем, каким образом обозначить письменно и в архитектурной форме название проспекта, почему он так назван, немного рассказать об истории партизанского движения", - ответил мэр.

Диалог Александра Рогачука с брестчанами продлился 3,5 часа, он ответил на 78 вопросов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности. Аналогичная встреча намечена на конец года, где с общественностью будут обсуждены перспективы развития областного центра в 2020 году.-0-