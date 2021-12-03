Пандемия, вакцинация, распределение: Пиневич встретился со студентами ГомГМУ

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, вакцинации, распределения выпускников, обсуждались сегодня на встрече министра здравоохранения Дмитрия Пиневича со студентами Гомельского государственного медицинского университета. Об основных аспектах диалога министр рассказал журналистам, передает корреспондент БЕЛТА

Первый блок вопросов касался пандемии. Министр обратил внимание, что многие студенты вуза, а также преподаватели работали в красных зонах. На встрече говорили о прогнозах относительно нового штамма, о том, на каких вопросах стоит сконцентрироваться при оказании медицинской помощи, как строить информационную работу касательно вакцинации.

По мнению Дмитрия Пиневича, возможно, новый штамм может быть более заразным, но при этом не будет приводить к более тяжелым последствиям, что не отменяет, а актуализирует вопросы вакцинации. "Существующие вакцины в мире и в нашей стране в том числе являются эффективными для любого штамма, который возникает в ходе пандемии", - уточнил он.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что Гомельский регион является одним из лидеров по вакцинации населения от коронавируса. В этом глава ведомства видит заслугу и системы здравоохранения, и вуза, и власти, в том числе четвертой власти - СМИ. На данный момент в области почти 50% получили первый компонент. "Это повлияло в том числе на то, что уровень заболеваемости начал снижаться, и уровень госпитализации падает достаточно интенсивно", - уточнил министр.

Он напомнил: чем больше невакцинированных, тем больше рисков заболеть и вакцинированным, пускай и в легкой форме. "Это законы эпидемиологического процесса. Вакцинация - это еще и безопасность окружающих, прежде всего старшего населения", - заострил внимание Дмитрий Пиневич.

Еще один блок вопросов был связан с нюансами распределения выпускников, работы с молодыми специалистами. "У нас появился очень хороший опыт, когда (при распределении. - Прим. БЕЛТА) мнение молодого специалиста, мнение нанимателя и мнение выпускающей организации фактически сходятся в одной точке", - отметил министр.

Дмитрий Пиневич рассказал и о поручении главы государства о том, что не должны быть уменьшены выплаты после завершения пандемии. Так, по указу №131 на доплаты медицинским сотрудникам было направлено более Br1 млрд. Это сформировало хороший уровень средней заработной платы. "Задача - сохранить уровень выплат, превратив их в другие надбавки к основной заработной плате", - уточнил глава ведомства.

Шла речь о жилье для молодых специалистов, отработке, порядке формирования субординатуры, интернатуры.

"Порадовало, что и от третьего, и от шестого курса звучали вопросы структурные: куда будет развиваться система здравоохранения. Поделились своим видением", - сказал министр.

Также студенты интересовались, почему один из факультетов не может работать средним медицинским персоналом после завершения третьего курса. Министр обратил внимание, что этот вопрос не столько касается возможности подзаработать, сколько получения практических навыков.-0-

Фото Сергея Холодилина