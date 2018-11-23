"Папа-залы" откроются в шести районах Минска 24 ноября

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клубы для занятий спортом пап и детей - "папа-залы" - откроются 24 ноября в шести районах Минска: Советском, Партизанском, Фрунзенском, Центральном, Октябрьском и Первомайском, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.

Проекты реализуются на базе финтес-центров и районных физкультурно-оздоровительных комплексов. Здесь в определенное время молодые отцы смогут бесплатно посетить комплексные тренировки или позаниматься бодибилдингом. Детям в это время предложат оздоровительную гимнастику. Во Фрунзенском занятия пройдут в средней школе №59, в Октябрьском - в гимназии №74.

По словам первого секретаря городской организации Сергея Клишевича, чтобы воспользоваться предоставляемыми услугами нужно быть молодым папой, проживать или работать в районе, где открывается "папа-зал", быть активистом БРСМ.

С инициативой создания по всей стране таких объединений на съезде БРСМ выступила гомельская молодежь. Республиканский проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, отцовства, семьи и семейных ценностей. Его суть в том, чтобы предоставить отцам возможность для занятий спортом со своими детьми в выходной день или вечернее время на базе школы или спортивных объектов.

Первый в Минске "папа-зал" открылся в начале ноября в столичном ФОК "Адреналин" Заводского района.-0-