"Папараць-кветка" из туй "расцветет" на экотропе у Минского зоопарка

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Минского зоопарка 2 июня будет высажена ландшафтная композиция "Папараць-кветка". Об этом БЕЛТА сообщили в администрации Заводского района столицы.

Мероприятие предваряет программу XVI Республиканского экологического форума и первой Международной специализированной выставки-форума ECOLOGY EXPO-2021, которые пройдут в эти дни в Минске и будут приурочены к Году народного единства.

Экологическая тропа в Заводском районе протяженностью 772 м расположилась в границах улиц Уборевича, Голодеда, Минского зоопарка и реки Свислочь. Раньше почти весь этот участок был заболочен. Территория важна для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия: здесь живут ужи, гнездятся редкие виды птиц, произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.

Первый участок тропы был торжественно открыт еще 5 июня 2018 года в День охраны окружающей среды. Вдоль тропы обустроены пять обзорных площадок с информационными стендами и местами для отдыха, одна для пикников и несколько для детских игр, а также шесть "карманов" со скамейками. В 2020 году была открыта вторая очередь экотропы. Новый участок протяженностью 615 м расположен на пересечении улиц Уборевича и Голодеда. Вдоль тропы также оборудовали обзорные площадки с информационными стендами (они снабжены QR-кодами) и местами для отдыха, пикников и детских игр.

Ландшафтная композиция "Папараць-кветка" из туй завершит весь комплекс. В ее посадке будут участвовать представители руководства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и городского комитета, районной администрации, депутаты Палаты представителей Национального собрания, студенты, в том числе иностранные. Гостей также ждет увлекательный квест по маршруту тропы с интерактивом, посвященным Дню защиты детей и Дню защиты окружающей среды (в частности, можно будет узнать много нового о правилах раздельного сбора мусора). А на финише участникам предстоит собрать карту Беларуси.-0-