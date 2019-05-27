Парад духовых оркестров, факел из шоколада - Гомельская область готовится встретить "Пламя мира"

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область встретит эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира" насыщенной программой и яркими мероприятиями, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пламя мира" прибудет в регион 5 июня. "Во время шествия огня II Европейских игр по области будет презентован ее промышленный, спортивный, сельскохозяйственный, культурный потенциал", - отметила Ирина Довгало.

Так, после церемонии встречи на площадке у Ледового дворца огонь II Европейских игр пройдет по центральной улице областного центра - Советской. В каждой точке смены факелоносцев подготовлены яркие мероприятия: цирковые и спортивные выступления, молодежный флешмоб и т.д. На кондитерской фабрике "Спартак" из шоколада готовят факел размером с настоящий.

На территории дворцово-паркового ансамбля факелоносцы поднимутся на смотровую башню. Завершится первый день пребывания эстафеты в Гомельской области грандиозным концертом на площади Ленина, который откроется большим парадом духовых оркестров.

Также в Гомеле огонь побывает на "Белоруснефти", "Гомсельмаше", в областной детской клинической больнице и других точках.

Далее эстафета отправится в Жлобинский район, где огонь пронесут по таким объектам, как БМЗ, Центр олимпийского резерва, усадьба Козелл-Поклевских.

С уникальной флорой и фауной, древними традициями познакомит национальный парк "Припятский". О богатой истории расскажет древний Туров, здесь же развернется "Город мастеров".

Конечной точкой маршрута эстафеты в регионе станет Мозырь. Здесь "Пламя мира" пронесут через "Мозырьсоль", Мозырский НПЗ, совхоз-комбинат "Заря", Замковую гору. На набережной райцентра пройдет концерт с парусной регатой.

"Все участники и свидетели шествия "Пламени мира" по Гомельской области получат яркие впечатления и незабываемые эмоции", - убеждена Ирина Довгало. После огонь II Европейских игр отправится в Минскую область.

Также Ирина Довгало отметила, что те жители региона, которые не смогут поддержать спортсменов на важных стартах в Минске, смогут присоединиться к спортивному событию в фанзоне в Гомеле, которая с 21 июня начнет работу на площадке у Ледового дворца. На большом экране зрители смогут увидеть прямые включения с мест событий, в перерывах праздничная атмосфера будет поддерживаться культурно-развлекательной программой. Развернутся торговые точки, фотолокации, детские площадки, тематические зоны.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В эти дни эстафета проходит по Витебской области. Ранее огонь II Европейских игр пронесли по некоторым городам и знаковым местам Брестской и Гродненской областей.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев - лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-